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В центре Гамалеи заявили о невозможности полного уничтожения коронавируса

03:33, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В центре Гамалеи заявили о невозможности полного уничтожения коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что уничтожить коронавирус «принципиально невозможно». По его словам, инфекция превращается в природно-очаговую.

«Она передается не только от человека к человеку, но и живет во многих как диких, так и домашних животных, как мы сейчас видим, включая норок», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Он заявил, что единственное верное решение в данной ситуации, сделать вирус «вакциноуправляемым». По его словам, вакцина от COVID-19 в будущем войдет в национальный календарь прививок.

Фото: realnoevremya.ru

Чтобы замедлить распространение коронавируса в России, необходимо сделать прививки 70% ее населения, считает Гинцбург.

Напомним, что по данным на 8 декабря, с начала пандемии коронавирусом заболели 2 515 009 человек.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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