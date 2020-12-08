Разработчики составили правила для добровольцев, тестирующих вакцину «ЭпиВакКорона»

Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» составили памятку для добровольцев, принявших участие в тестировании препарата. В частности, волонтеры должны 42 дня держаться подальше от общественных мест.

Также они должны строго соблюдать масочный режим, минимизировать контакты с окружающими, соблюдать социальную дистанцию, передает «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Добровольцам необходимо ограничить употребление спиртного и стараться не принимать лекарства, угнетающие иммунную систему.

Полноценный иммунный ответ на введение вакцины «ЭпиВакКорона» будет формироваться в течение всего срока исследования, подчеркивается в памятке.

Напомним, в Казани также пройдет вакцинация добровольцев препаратом НИЦ «Вектор». Применение этого препарата начато, добровольцы сформированы, вакцинация продолжается.

