Разработчики составили правила для добровольцев, тестирующих вакцину «ЭпиВакКорона»
Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» составили памятку для добровольцев, принявших участие в тестировании препарата. В частности, волонтеры должны 42 дня держаться подальше от общественных мест.
Также они должны строго соблюдать масочный режим, минимизировать контакты с окружающими, соблюдать социальную дистанцию, передает «РИА Новости».
Добровольцам необходимо ограничить употребление спиртного и стараться не принимать лекарства, угнетающие иммунную систему.
Полноценный иммунный ответ на введение вакцины «ЭпиВакКорона» будет формироваться в течение всего срока исследования, подчеркивается в памятке.
Напомним, в Казани также пройдет вакцинация добровольцев препаратом НИЦ «Вектор». Применение этого препарата начато, добровольцы сформированы, вакцинация продолжается.
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