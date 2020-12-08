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Казанские студенты ответили Роспотребнадзору Татарстана на заявление о «дистанте»

14:35, 08.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанские студенты ответили Роспотребнадзору Татарстана на заявление о «дистанте»
Фото: скриншот

Казанские студенты спустя пару недель выложили видео, в котором ответили на заявление замруководителя татарстанского управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, назвавшей дистанционное обучение не самой эффективной мерой профилактики коронавируса.

Ироничный ролик показывает сомнения студентов в возможности действенно защититься от COVID-19 при помощи масок и социальной дистанции, если при этом каждый день ходить в университет.

Ранее студенты из этого же проекта COLORIT призвали вернуть вузы на «дистант». В ответ Авдонина заявила, что они могли записать более действенный ролик: рассказывающий о необходимости мыть руки и носить маски.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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