Число смертей от коронавируса в Татарстане выросло до 155

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

Минздрав Татарстана сообщил о подтверждении еще трех случаев смерти от коронавируса. Таким образом, всего в РТ от COVID-19 умерли 155 человек.

Сегодня подтвердились смерти женщины 1949 г.р., а также мужчин 1955 г.р. и 1960 г.р. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Отметим, что на сегодняшний день в Татарстане число случаев коронавируса перешагнуло через порог в 11 тысяч.