В Татарстане выявили 206 случаев COVID-19 в учебных заведениях с начала года

В Татарстане по состоянию на 2 декабря выявили с начала года 206 случаев COVID-19 в образовательных учреждениях среди школьников, студентов и педагогов. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.



Из этих 206 случаев закрыты уже 176, активных — 28. Коронавирус выявили у 47 школьников, 52 студентов и 107 педагогов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки утренние фильтры в образовательных учреждениях не прошли 75 учащихся, всего с 1 сентября — 9 013 человек.

Сейчас на разобщении находятся 17 классов. Из них 15 — в Казани, по одному классу в Кукморе и в Агрызе. Общее количество учащихся, находящихся на карантине, — 439 человек. Полностью закрытых школ нет, уточнила Замалиева.



Татьяна Леухина