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Минпросвещения по-прежнему не планирует переводить школьников на дистанционное обучение

16:18, 01.12.2020
Минпросвещения по-прежнему не планирует переводить школьников на дистанционное обучение
Фото: realnoevremya.ru

На конференции «Цифровизация образования: угроза или возможности» министр просвещения Сергей Кравцов высказался насчет дистанционного обучения. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Никаких планов перехода школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах нет», — заявил Сергей Кравцов.

В октябре Кравцов также говорил, что в России образовательный процесс сохраняется везде, речи о локдауне в системе образования не идет.

Ранее директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова рассказала «Реальному времени» об отношении к дистанционке.

ОбществоОбразование
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