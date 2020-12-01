Минпросвещения по-прежнему не планирует переводить школьников на дистанционное обучение

На конференции «Цифровизация образования: угроза или возможности» министр просвещения Сергей Кравцов высказался насчет дистанционного обучения. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Никаких планов перехода школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах нет», — заявил Сергей Кравцов.

В октябре Кравцов также говорил, что в России образовательный процесс сохраняется везде, речи о локдауне в системе образования не идет.

Ранее директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова рассказала «Реальному времени» об отношении к дистанционке.