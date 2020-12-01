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Студентов и ординаторов КГМУ отправили в медучреждения Татарстана на помощь больным коронавирусом

16:58, 01.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Студентов и ординаторов КГМУ отправили в медучреждения Татарстана на помощь больным коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

707 студентов Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) помогают в работе с больными коронавирусом в медучреждениях Татарстана. Об этом сообщает дирекция сайта КГМУ.

С «ковидными» больными в республике работают также 106 ординаторов КГМУ. Еще 187 устроены врачами-специалистами в медучреждения Казани, Татарстана и в соседних регионах (Чувашии и Марий Эл).

Фото: realnoevremya.ru

Ординаторы КГМУ оказывают помощь пациентам с коронавирусом в Менделеевской, Азнакаевской и Алексеевской ЦРБ, Камском детском медцентре и в Нижнекамске.

Ранее студентка пятого курса КГМУ Анна Макарова рассказала «Реальному времени» о рисках и бонусах участия в волонтерском движении помощи больным коронавирусом.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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