В Татарстане увеличилось количество обращений на горячую линию по COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минцифры РТ, контакт-центр по работе с гражданами по вопросам коронавируса получает больше звонков. За последние выходные в контакт-центр обратились 1 200 жителей Татарстана, а всего на линию поступило более 5 600 звонков. Минцифры отмечает, что среднее время ожидания не превышает 25 секунд, а разговор с оператором длится около 4 минут.

Напомним, контакт-центр работает круглосуточно. Кроме того, увеличился штат сотрудников: более 50 операторов отвечают на вопросы граждан, а телефонный робот Лилия консультирует жителей республики по 67 вопросам. Список вопросов, на которые отвечает робот, расширяется.

Позвонить и задать интересующий вопрос можно по номеру 122.

Ранее «Реальное время» сообщало о частых вопросах, которые задают татарстанцы по вопросу распространения коронавируса.