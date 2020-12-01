В Татарстане увеличилось количество обращений на горячую линию по COVID-19
По данным Минцифры РТ, контакт-центр по работе с гражданами по вопросам коронавируса получает больше звонков. За последние выходные в контакт-центр обратились 1 200 жителей Татарстана, а всего на линию поступило более 5 600 звонков. Минцифры отмечает, что среднее время ожидания не превышает 25 секунд, а разговор с оператором длится около 4 минут.
Напомним, контакт-центр работает круглосуточно. Кроме того, увеличился штат сотрудников: более 50 операторов отвечают на вопросы граждан, а телефонный робот Лилия консультирует жителей республики по 67 вопросам. Список вопросов, на которые отвечает робот, расширяется.
Позвонить и задать интересующий вопрос можно по номеру 122.
Ранее «Реальное время» сообщало о частых вопросах, которые задают татарстанцы по вопросу распространения коронавируса.Общество Татарстан
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