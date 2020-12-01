Новости общества

15:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор заявил о замедлении темпов распространения коронавируса в России

14:55, 01.12.2020
Роспотребнадзор заявил о замедлении темпов распространения коронавируса в России
Фото: realnoevremya.ru

Темп распространения коронавируса в России замедляется. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19:

«В целом по РФ мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ».

По словам Поповой, ситуация определяется заболеваемостью в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточного количества новых случаев. Она выразила надежду, что после новогодних праздников ситуация с коронавирусом в России не ухудшится.

На совещании премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, а расходы на борьбу увеличиваются.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем