В Татарстане зафиксировано уже 138 смертей из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

На 1 декабря в Татарстане зафиксировано уже 138 смертей, вызванных коронавирусом. За последние сутки подтвердились еще два летальных случая.

Мужчина 1941 года рождения попал в больницу с коронавирусной инфекцией и осложнениями в виде хронических заболеваний. Также скончался госпитализированный с пневмонией мужчина 1956 года рождения. Его состояние ухудшалось на фоне обострения сопутствующих заболеваний.

Фото: Максим Платонов (архив)

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Напомним, за последние сутки в Татарстане отмечены еще 85 заболевших коронавирусом. Всего в республике зафиксировано уже 9 139 случаев COVID-19.