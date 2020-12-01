В Татарстане зафиксировано уже 138 смертей из-за коронавируса
На 1 декабря в Татарстане зафиксировано уже 138 смертей, вызванных коронавирусом. За последние сутки подтвердились еще два летальных случая.
Мужчина 1941 года рождения попал в больницу с коронавирусной инфекцией и осложнениями в виде хронических заболеваний. Также скончался госпитализированный с пневмонией мужчина 1956 года рождения. Его состояние ухудшалось на фоне обострения сопутствующих заболеваний.
Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы.
Напомним, за последние сутки в Татарстане отмечены еще 85 заболевших коронавирусом. Всего в республике зафиксировано уже 9 139 случаев COVID-19.ОбществоМедицина Татарстан
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