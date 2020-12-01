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Мишустин: ситуация с коронавирусом остается напряженной, а расходы на борьбу увеличиваются

14:45, 01.12.2020
Мишустин: ситуация с коронавирусом остается напряженной, а расходы на борьбу увеличиваются
Фото: wikimedia.org

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, что расходы на борьбу с коронавирусом увеличиваются: «Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной: в больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются».

В связи с этим до конца года продлевается возможность медорганизациям расходовать средства ОМС на оплату труда работников, коммунальных услуг, уплату налогов независимо от объема оказанной ими помощи, а также погашения кредиторской задолженности.

Также Мишустин призвал глав регионов, где сложная ситуация, решительно применять ограничительные меры.

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