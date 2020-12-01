СМИ: в Татарстане расформировали инфекционное отделение РКПБ после обращения врачей за «ковидными» выплатами

Фото: скриншот видео

Сотрудники 15-го инфекционного отделения Республиканской клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева Минздрава РТ пожаловались на то, что главврач принял решение расформировать их отделение. По их словам, это произошло после того, как они обратились за выплатой положенных им надбавок за работу с больными COVID-19.

Сотрудники РКПБ заявили, что главврач Фарит Зиганшин отказал им в получении «коронавирусных» выплат. Об этом они рассказали в видео, опубликованном в Telrgram-канале «Mash Татарстан».

Медперсонал больницы сообщил, что после того, как они направили жалобы в надзорные органы из-за непредставления выплат за работу с больными коронавирусом, на них стали оказывать психологическое и моральное давление.

Сотрудники РКПБ требуют разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, что в России до 31 декабря 2021 года продлили соцвыплаты лицам, контактирующим с «ковидными» пациентами.



Татьяна Демина