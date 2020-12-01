В Татарстане появились «аптечные челноки» — видео

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В приграничных районах Татарстана стали появляться «аптечные челноки». Жители соседних регионов приезжают в республику, чтобы закупиться дефицитными лекарствами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В аптеках рассказывают, что эти покупатели не «оптовики». Просто они стараются взять максимальное количество противовирусных и других препаратов.

Один из таких гостей приехал из Волжска в Зеленодольск, поскольку там лекарства найти не смог.

Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева согласилась, что в приграничных районах республики наблюдается ажиотажный спрос на медикаменты.

Среди таких челноков явно есть и перекупщики, в тематических группах в соцсетях предлагается купить с рук различные препараты.