В Татарстане появились «аптечные челноки» — видео
В приграничных районах Татарстана стали появляться «аптечные челноки». Жители соседних регионов приезжают в республику, чтобы закупиться дефицитными лекарствами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В аптеках рассказывают, что эти покупатели не «оптовики». Просто они стараются взять максимальное количество противовирусных и других препаратов.
Один из таких гостей приехал из Волжска в Зеленодольск, поскольку там лекарства найти не смог.
Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева согласилась, что в приграничных районах республики наблюдается ажиотажный спрос на медикаменты.
Среди таких челноков явно есть и перекупщики, в тематических группах в соцсетях предлагается купить с рук различные препараты.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым