Глава Счетной палаты заболел коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, он уже самоизолировался.

Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя! — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020

Ранее коронавирусом заразился депутат Государственной думы от Татарстана, бывший глава регионального Минмола, экс-министр спорта РТ Марат Бариев.