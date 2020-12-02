Глава Счетной палаты заболел коронавирусом
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, он уже самоизолировался.
Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020
Ранее коронавирусом заразился депутат Государственной думы от Татарстана, бывший глава регионального Минмола, экс-министр спорта РТ Марат Бариев.Общество
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