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Глава Счетной палаты заболел коронавирусом

09:58, 02.12.2020
Глава Счетной палаты заболел коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, он уже самоизолировался.

Ранее коронавирусом заразился депутат Государственной думы от Татарстана, бывший глава регионального Минмола, экс-министр спорта РТ Марат Бариев.

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