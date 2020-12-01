В Башкирии до конца года продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Башкирии продлили обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

Также до конца года самоизоляцию обязаны соблюдать жители Башкирии, находящиеся в соцучреждениях.

Обязательный режим самоизоляции продолжит действовать в республике для больных коронавирусом, лиц, у которых есть подозрения на COVID-19, и тех, кто контактировал с инфицированными.

Фото: realnoevremya.ru

Самоизолироваться обязаны и граждане, которым поставили диагноз «внебольничная пневмония», и проживающие с лицами старше 65 лет, обратившимися за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

Напомним, что в октябре в Башкирии отменили почти все массовые мероприятия, на которых собираются более 50 человек, и мероприятия с участием представителей из других стран и даже регионов.



Татьяна Демина