В конце ноября потребительские расходы россиян сократились на рекордные с весны 11,4%

Потребительские расходы на последней неделе ноября сократились на 11,4%. Это рекордные темпы начиная с весны, когда в стране были введены карантинные меры, сообщает РБК со ссылкой на данные проекта SberIndex.



Согласно предварительным расчетам, потребительские расходы россиян к концу года сократятся на 9,9%. Ниже всего расходы россиян падали в апреле и мае — на 26,2% и 16,8% соответственно.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД» выяснили, на что россияне в 2020 году тратили больше средств. Абсолютное большинство (61%) отметило рост трат на продукты питания, почти половина (46%) рассказала об увеличении трат на оплату ЖКУ. 26% респондентов отметило увеличение трат на медицину, 25% — на транспорт, 18% — на одежду, 15% — на займы и 12% — на ремонт.