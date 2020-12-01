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В Индии приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

16:40, 01.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Индии приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Фото: twitter.com/sputnikvaccin

В Индии стартовали вторая и третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

«Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности», — говорится в сообщении компании.

Фото: minzdrav.gov.ru

Испытания российской вакцины проводит компания JSS Medical Research.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что заинтересованность в «Спутнике V» остается. В ВОЗ хотят получить больше информации о препарате.

Татьяна Демина
Общество
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