В Индии приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Индии стартовали вторая и третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

«Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности», — говорится в сообщении компании.

Фото: minzdrav.gov.ru

Испытания российской вакцины проводит компания JSS Medical Research.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что заинтересованность в «Спутнике V» остается. В ВОЗ хотят получить больше информации о препарате.



Татьяна Демина