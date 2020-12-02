Главное к утру: «аптечные челноки» в Татарстане, закон о криптовалюте, новые автобусы в Челнах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 2 декабря:
- В приграничных районах Татарстана стали появляться «аптечные челноки». Жители соседних регионов приезжают в республику, чтобы закупиться дефицитными лекарствами. В аптеках рассказывают, что эти покупатели — не «оптовики». Просто они стараются взять максимальное количество противовирусных и других препаратов. Один из таких гостей приехал из Волжска в Зеленодольск, поскольку там лекарства найти не смог. Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева согласилась, что в приграничных районах республики наблюдается ажиотажный спрос на медикаменты.
- По итогам апреля — сентября 2020 года в Татарстане объем вкладов населения вырос на 4,4%. В общем объем депозитов на душу населения на 1 октября составлял 168,7 тысячи рублей. За апрель — сентябрь эта сумма выросла на 7,1 тысячи рублей.
- Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о криптовалютах. Этот документ засчитает цифровые деньги в качестве имущества и обложит их подоходным налогом. Жители страны и компании обязаны уведомлять власти о заработанных биткоинах или других криптовалютах и операциях с ними, если сумма сделки превышает 600 000 рублей. Если отчет не будет предоставлен вовремя, сумма поступления цифровой валюты или ее списания (зависит от того, какая из них больше) будет облагаться штрафом в 10%. При неуплате или неполной уплате налога — 40%.
- В Набережных Челнах окончательно остановился завод «КамгэсЗЯБ». Он перестал выпускать раствор — последнее, что производили на предприятии. При этом в последние недели на заводе отсутствовали отопление, газ и вода. Трудились на предприятии около 130 рабочих.
- Соседка казанского маньяка, душившего пенсионерок по всему Поволжью, рассказала о его детстве. Вчера задержали подозреваемого в убийстве не менее 26 старушек, которого искали почти 10 лет. «Он в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе», — рассказала женщина журналистам.
- В Набережные Челны доставили три новых автобуса МАЗ-206. В ближайшее время транспорт поставят на учет, после чего выпустят в рейсы на городские маршруты.
- Преждевременное старение следует считать еще одним последствием коронавируса даже в легкой форме. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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