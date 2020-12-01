Правительство внесло в Госдуму законопроект о криптовалютах

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о криптовалютах. Этот документ засчитает цифровые деньги в качестве имущества и обложит их подоходным налогом.

Законопроект предполагает, что жители страны и компании обязаны уведомлять власти о заработанных биткоинах или других криптовалютах и операциях с ними, если сумма сделки превышает 600 000 рублей.

Если отчет не будет предоставлен вовремя, сумма поступления цифровой валюты или ее списания (зависит от того, какая из них больше) будет облагаться штрафом в 10%. При неуплате или неполной уплате налога — 40%.

Фото: duma.gov.ru

Власти отмечают, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов и отмывания преступных доходов. Закон направлен на борьбу с этим и в случае принятия может вступить в силу с 2021 г.

Правительство занимается разработкой законопроекта, который бы регулировал правила в сфере криптовалют. Напомним, сегодня биткоин достиг очередного максимума, его цена перевалила за $19 900.