В Татарстане за 6 месяцев объем вкладов населения вырос на 4,4%

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам апреля-сентября 2020 года в Татарстане объем вкладов населения вырос на 4,4%. В общем объем депозитов на душу населения на 1 октября составлял 168,7 тысячи рублей.



За апрель-сентябрь эта сумма выросла на 7,1 тысячи рублей, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Фото: Илья Репин (архив)

Три региона показали очень хороший прирост депозитов за эти шесть месяцев. Первую строчку рейтинга занимает Москва, где этот показатель вырос на 37 тысяч рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (36 тысяч рублей) и Белгородская область (29,2 тысячи рублей).

Ранее в октябре россияне забрали с валютных вкладов в банках $1,16 млрд. Для сравнения, в сентябре — $1,15 млрд.

