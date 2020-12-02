В Челнах появились три новых больших автобуса

В Набережные Челны доставили три новых автобуса МАЗ-206. В ближайшее время транспорт поставят на учет, после чего выпустят в рейсы по городским маршрутам.

Гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин сообщил, что автобусы планируется запустить по основным проспектам города. В парке предприятия уже есть два больших автобуса — МАЗ-206 средней вместимости и схожий с ним по техническим характеристикам автобус китайского производства KingLong, пишут «Челнинские известия».



Фото: wikimedia.org

В начале ноября стало известно о планах администрации Набережных Челнов увеличить парк больших автобусов за счет программы развития экономики моногородов.



Ранее Челны договорились с Москвой о поставке 50 крупногабаритных автобусов б/у, которые уже использовались в столице России для обслуживания пассажирских перевозок.



Татьяна Леухина