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В Челнах появились три новых больших автобуса

06:20, 02.12.2020
В Челнах появились три новых больших автобуса
Фото: wikimedia.org

В Набережные Челны доставили три новых автобуса МАЗ-206. В ближайшее время транспорт поставят на учет, после чего выпустят в рейсы по городским маршрутам.

Гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин сообщил, что автобусы планируется запустить по основным проспектам города. В парке предприятия уже есть два больших автобуса — МАЗ-206 средней вместимости и схожий с ним по техническим характеристикам автобус китайского производства KingLong, пишут «Челнинские известия».

Фото: wikimedia.org

В начале ноября стало известно о планах администрации Набережных Челнов увеличить парк больших автобусов за счет программы развития экономики моногородов.

Ранее Челны договорились с Москвой о поставке 50 крупногабаритных автобусов б/у, которые уже использовались в столице России для обслуживания пассажирских перевозок.

Татьяна Леухина
БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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