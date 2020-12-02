Биолог предупредила о преждевременном старении переболевших COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Преждевременное старение следует считать еще одним последствием коронавируса даже в легкой форме. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В ноябре опубликовали результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме. Все больные проходили амбулаторное лечение. Исследование показало, что у 70% появилась патология некоторых внутренних органов.

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«Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — передает «РИА Новости» ее слова.

По словам биолога, коронавирус «забирает ресурсы и приближает старость». Исследований на эту тему должно быть много, последствия инфекции должны быть изучены, считает Баранова.

Татьяна Леухина