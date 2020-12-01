Соседка казанского маньяка рассказала о его детстве

Фото: кадр оперативной видеосъемки МВД по РТ

Соседка казанского маньяка, душившего пенсионерок по всему Поволжью, рассказала о его детстве. Сегодня задержали подозреваемого в убийстве не менее 26 старушек, которого искали почти 10 лет.

«Он в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе», — приводит «РИА Новости» слова соседки.

Напомним, задержанного зовут Радик Тагиров. Предположительно он входил в доверие к пенсионеркам, проникал к ним в квартиры и там душил, чтобы забрать ценности и деньги.