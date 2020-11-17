Зимняя сессия в российских вузах пройдет в дистанционном режиме

Предстоящую зимнюю сессию российские студенты будут сдавать дистанционно, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

Сейчас требований по введению жестких ограничительных мер к вузам нет. Смешанное обучение в университетах не будет способствовать снижению рисков заражения коронавирусом, считает глава Минобрнауки.

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Вузы должны помогать вести занятия педагогам, у которых нет возможности вести занятия из дома. «Многие преподаватели, мы с вами понимаем, обеспечены средствами нормальными коммуникации и вполне себе успешно ведут занятия из дома. В случае если такой возможности нет, то университет, безусловно, должен предоставить возможность на площадке самого университета [вести занятия]», — передает ТАСС слова Фалькова.

На прошлой неделе Минобрнауки России перевело подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение.

