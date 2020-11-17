В Роспотребнадзоре сообщили о мутациях коронавируса в Сибири
В Сибирском регионе зафиксировали изменения в белке s вируса — возбудителя COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, данные замены выявили в девяти изолятах Сибири. В связи с этим эксперты пришли к выводу, что в регионе происходит мутация коронавируса и формирование его нового вида.
Напомним, что в конце июля во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку COVID-19, вызванную новым типом коронавируса, который агрессивнее и опаснее ранее выявленных типов.
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