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В Роспотребнадзоре сообщили о мутациях коронавируса в Сибири

12:03, 17.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили о мутациях коронавируса в Сибири
Фото: realnoevremya.ru

В Сибирском регионе зафиксировали изменения в белке s вируса — возбудителя COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, данные замены выявили в девяти изолятах Сибири. В связи с этим эксперты пришли к выводу, что в регионе происходит мутация коронавируса и формирование его нового вида.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в конце июля во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку COVID-19, вызванную новым типом коронавируса, который агрессивнее и опаснее ранее выявленных типов.

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