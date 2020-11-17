Мишустин поручил главам регионов рассчитать потребность в лекарствах от COVID-19 на 2021 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом главам регионов. В том числе губернаторы должны сформировать перечень лекарств от COVID-19 и рассчитать потребность в них до конца 2020 года и на весь 2021 год.

Минпромторг РФ должен определить какие препараты из этого перечня есть у производителей и оптовиков. При необходимости министерство должно организовать их доставку в регионы, следует из сообщения на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Губернаторы также должны обеспечить соблюдение всех «антиковидных» нарушений, зарезервировать под пациентов с коронавирусом не менее 20% коечного фонда в регионах, снабдить всем необходимым врачей.

Ранее эпидемиолог заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. Напомним, что во всем мире наблюдается резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.