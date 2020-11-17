Ученые выяснили, какие новые слова появились в русском языке во время пандемии коронавируса

Ученые-лингвисты из Уральского федерального университета совместно с иностранными коллегами из Финляндии, Швеции и Испании выяснили, какие новые слова появились во время пандемии коронавируса.



В русском лексиконе появились такие слова, как «коронавирье», «карантец», «ковидло», «макароновирус» и «гречкохайп» (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), «маскобесье», «вируспруденция», «карантэ» (умение владеть собой в самоизоляции), «расхламинго» ( домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья).

Также в России появились классификации людей в соответствии с их отношением к пандемии: «коронапофигисты», «ковигисты», «карантье» (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок), «голомордые» (те, кто не носят маски).

«В ситуации социального напряжения активизируются креативные операции как с планом выражения, так и с планом содержания словесных знаков, актуальных для текущего времени», — объяснила профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Языковая игра — один из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества, добавила специалист.



В Финляндии пандемия породила десятки слов, которые начинаются с «korona»: koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией), koronatuki (господдержка для фирм и организаций), koronakuri (коронная дисциплина), koronalinko (человек или место, эффективно распространяющие вирус вокруг себя), koronapakolainen (человек, сбежавший в провинцию, чтобы избежать заражения).



В Швеции появились такие слова, как coronasjuk или coronadrabbad (пораженный ковидом), coronaavstand (социальная дистанция из-за коронавируса), coronaoffer (жертва инфекции), coronatider (времена «короны»), coronahalsning (приветствие на расстоянии без пожатия руки).



Также в этой стране в обиход вошло составное слово tegnelleffekten («эффект Тегнелла»), которое в первой части включает фамилию главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла.



Он стал популярен после своих каждодневных выступлений на пресс-конференциях. «Спокойный, ровный и даже скучный тон чиновника, его независимость от мнения других и критики извне, упорство в отстаивании шведской стратегии в борьбе с коронавирусом вызывали и вызывают симпатию многих шведов и доверие к действиям экспертов и властей», — рассказала профессор Стокгольмского университета (Швеция) Надежда Нильссон.



В Испании с пандемией коронавируса в разговоре людей появились такие слова, как coronials (корониалы — поколение, которое рождается во время карантина), coronaburro (корона-ослик) и иронический призыв к al confinamiento (конфиттинг — увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий), balconazis (балконнаци — люди, оскорбляющие тех, кто ходит по улице), сообщает пресс-служба УрФУ.

Сегодня китайские СМИ сообщили о том, что первый случай заражения коронавирусом в мире зарегистрировали в ноябре прошлого года, а не в декабре, как утверждали власти Китая.

Ранее лингвист КФУ рассказала, какие слова были популярны у татарстанцев в этом году. Среди них есть и те, которые связаны с пандемией COVID-19: «социальная дистанция», «перезагрузка» и «новая реальность».

