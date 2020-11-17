В Татарстане количество платежей за онлайн-покупку одежды выросло в 6,9 раза

На фоне пандемии количество онлайн-платежей за покупку одежды в Татарстане выросло в 6,9 раза. Таковы данные исследования «МТС Банка» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Также в 4,6 раза выросли онлайн-продажи косметики и чуть меньше — в 4,2 раза стали чаще покупать спорттовары.

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Несмотря на то, что жители Татарстана стали чаще покупать, к покупкам люди стали подходить экономнее. Средний чек в два раза уменьшился на одежду и аксессуары, на четверть — на косметику и программное обеспечение. Сократились и размеры взносов в благотворительные фонды — на 88%.



Ранее сообщалось, что объем онлайн-торговли в России составляет 2,5 трлн рублей.

