Студенты КФУ записали видео с призывом перейти на дистанционное обучение

Студенты КФУ записали видео, в котором говорят о необходимости введения дистанционного обучения сейчас. Ролик опубликовал студенческий независимый медиаресурс COLORIT.

«Статистики по заболевшим студентам либо нет вообще, либо ее отказываются предоставлять. Нам не разрешают переходить на дистант по желанию. Студенты отказываются высказывать свои претензии, потому что боятся проблем», — говорится в описании ролика.

Фото: realnoevremya.ru

В видео студенты рассказывают, что вынуждены ездить на учебу в общественном транспорте, где некоторые пассажиры ездят без масок. На потоковых лекциях собирается больше ста человек, а некоторые преподаватели отрицают пандемию.

В пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что издание не имеет отношения к вузу и не поддерживается им. Медиаресурс зарождался на базе КФУ, но спустя время стал независимым студенческим СМИ. «Поэтому считаем неприемлемым упоминание КФУ в контексте данного видео», — говорится в сообщении.

В октябре студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ опубликовали ролик «Я не боюсь говорить...», в котором поделились своими опасениями по поводу общественных проблем.

