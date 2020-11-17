«Нижнекамскнефтехим» закупил для больных коронавирусом жизненно важное оборудование

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Медицинское оборудование и материалы для борьбы с коронавирусной инфекцией стоимостью более 19 млн рублей «Нижнекамскнефтехим» передал врачам Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

По просьбе руководства медицинских работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» закупило два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, 32 редуктора для кислородных баллонов, 32 баллона для медицинских газов, шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, 150 питательных зондов для отделения реанимации и интенсивной терапии, 100 масок для неинвазивной вентиляции, а также увлажнители кислорода, флуометры, бесконтактные термометры, назальные катетеры и многое другое. Кроме этого, компания дополнительно передала медикам 10 тыс. защитных масок.



Церемония вручения сертификата на закупленное оборудование и материалы проходит в эти минуты в актовом зале Нижнекамской больницы при участии руководства Минздрава, «Нижнекамскнефтехима» и местных властей.

Ранее сообщалось, что в начале пандемии коронавирусной инфекции «Нижнекамскнефтехим» передал нижнекамской больнице оборудования и материалов на сумму около 8 млн рублей, подарил более 70 тыс. защитных масок.

