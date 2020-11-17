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Дистанционное обучение для старшеклассников Москвы продлили до 6 декабря

11:59, 17.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Дистанционное обучение для старшеклассников Москвы продлили до 6 декабря
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников. Учащиеся 6—11 классов останутся на удаленке до 6 декабря.

«Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — говорится в сообщении на сайте мэра города Сергея Собянина.

Он отметил, что количество заболевших школьников 6—11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5—2,2 тыс. случаев в неделю.

Фото: mos.ru (архив)

    В начале ноября Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6—11 классов еще на 2 недели — до 22 ноября.

    ОбществоОбразование
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