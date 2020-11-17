Дистанционное обучение для старшеклассников Москвы продлили до 6 декабря

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников. Учащиеся 6—11 классов останутся на удаленке до 6 декабря.



«Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — говорится в сообщении на сайте мэра города Сергея Собянина.



Он отметил, что количество заболевших школьников 6—11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5—2,2 тыс. случаев в неделю.

Фото: mos.ru (архив)

В начале ноября Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6—11 классов еще на 2 недели — до 22 ноября.