Новости происшествий

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по доступности медпомощи и лекарств

17:58, 17.11.2020
Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по доступности медпомощи и лекарств
Фото: m24.ru

В Татарстане начала работу специальная горячая линия по вопросам доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, а также своевременности и полноты предоставления гражданам мер государственной поддержки. Звонки от населения будут принимать прокуроры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вопросы принимаются по телефонам:

  • 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан), по будням, с 9.00 до 18.00.
  • 8 (843) 291-18-22 (контактное лицо — Стебо Артем Анатольевич), по будням, с 9.00 до 18.00.
  • 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор), по будням, с 18.00 до 9.00, и в нерабочие дни.

В прокуратуре Татарстана отмечают, что по всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

ПроисшествияОбществоВластьМедицинаЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем