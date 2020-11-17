Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по доступности медпомощи и лекарств

В Татарстане начала работу специальная горячая линия по вопросам доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, а также своевременности и полноты предоставления гражданам мер государственной поддержки. Звонки от населения будут принимать прокуроры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Вопросы принимаются по телефонам:

8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан), по будням, с 9.00 до 18.00.

8 (843) 291-18-22 (контактное лицо — Стебо Артем Анатольевич), по будням, с 9.00 до 18.00.

8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор), по будням, с 18.00 до 9.00, и в нерабочие дни.

В прокуратуре Татарстана отмечают, что по всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.