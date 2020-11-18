В Роспотребнадзоре по РТ не поддержали предложение студентов о переводе на «дистант»

В управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что на сегодняшний день в республике вопрос о переводе студентов на дистанционное обучение не стоит, так как проводимых мероприятий по предупрждению заболеваемостьи коронавирусом достаточно

«Тот ролик, который записали студенты, не знаю, какого факультета, института, «безымянные герои», они почему-то дистанционное обучение считают единственной мерой, которая может снизить заболеваемость. К сожалению, это не так. Мы неоднократно говорили, что у нас есть другие меры профилактики, более эффективные чем дистанционное обучение», — прокомментировала ролик студентов КФУ замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Она посоветовала студентам снять другой ролик: как правильно носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки. «Это будет более информативно и более полезно для той аудитории, для которой этот ролик создан», — отметила Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она добавила, что ведомство проверяет все вузы и средние специальные учебные заведения по тому же формату, как проверяются школы и ТЦ: «И мы посмотрим, как там меры соблюдаются не только администрацией данного вуза, но и студентами в том числе».

Напомним, что студенты КФУ записали видео, в котором говорят о необходимости введения дистанционного обучения сейчас.

