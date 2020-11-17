Конституционный суд Татарстана приостанавливает личный прием граждан

В Конституционном суде Татарстана приостанавливается личный прием граждан.

Как сообщает пресс-служба КС РТ, решение принято в целях обеспечения безопасности лиц, находящихся в здании суда, и предупреждения распространения коронавируса.

Сегодня Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки к закону «О судебной системе». Так, в регионах до 1 января 2023 года упразднят Конституционные и уставные суды, вместо них могут быть созданы одноименные советы при законодательных органах регионов.

Конституционные суды есть в Татарстане, Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Башкирии.