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Конституционный суд Татарстана приостанавливает личный прием граждан

14:52, 17.11.2020 3
Конституционный суд Татарстана приостанавливает личный прием граждан
Фото: ks.tatarstan.ru

В Конституционном суде Татарстана приостанавливается личный прием граждан.

Как сообщает пресс-служба КС РТ, решение принято в целях обеспечения безопасности лиц, находящихся в здании суда, и предупреждения распространения коронавируса.

Сегодня Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки к закону «О судебной системе». Так, в регионах до 1 января 2023 года упразднят Конституционные и уставные суды, вместо них могут быть созданы одноименные советы при законодательных органах регионов.

Конституционные суды есть в Татарстане, Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Башкирии.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Ну и правильно...кому он нужен...
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  • Анонимно 17 ноя
    Байден им пример подал. Они его приняли правильно. Традиции прежде всего. Народец, их терпел, терпит и будет терпеть. Зато власть здоровее будет.
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  • Анонимно 17 ноя
    И кассира с зарплатой не пускать!
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