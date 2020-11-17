В Роспотребнадзоре исключили опасность выявленных в России мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме заявила, что мутации коронавируса, которые выявлены в России, не усиливают возбудитель. То есть, по ее словам, опасности нет.

Фото: kremlin.ru

«Учитывая, что одна из первых строчек новостей — что «Вектором» обнаружен новый вариант, новый изолят вируса в Сибири, я сразу хочу сказать, что никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории России, не влияют на эпидемиологическую значимость», — цитирует ТАСС Попову.

Ранее Попова заявила, что в Сибирском регионе зафиксировали изменения в белке s вируса-возбудителя COVID-19. По ее словам, данные замены выявили в девяти изолятах Сибири. В связи с этим эксперты пришли к выводу, что в регионе происходит мутация коронавируса и формирование его нового вида.