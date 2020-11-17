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В Татарстане аптекам рекомендовали не продавать большое количество препаратов в одни руки

15:24, 17.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
В Татарстане аптекам рекомендовали не продавать большое количество препаратов в одни руки
Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

В Татарстане санитарно-эпидемиологическая комиссия при кабмине республики рекомендовала аптечным сетям отпускать препараты в количестве, достаточном для лечения обратившегося покупателя. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Это позволит обеспечить лекарствами людей, которые нуждаются в них в первую очередь. «Сегодня делается все, чтобы на фоне высокого спроса препараты были в аптечных сетях. Одна из таких мер — данная рекомендация», — объяснила она.

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

Ситуация с лекарственным обеспечением в больницах — стабильная. Все необходимые препараты есть в медучреждениях в достаточном количестве.

В начале ноября в Минздраве Татарстана сообщили об ажиотажном спросе на лекарства. Многие стали закупаться препаратами впрок. Специалисты ведомства отметили, что в этом нет необходимости, и призвали не заниматься самолечением. В казанском Кремле также посоветовали татарстанцам соблюдать только предписания врачей и дали подробную инструкцию, что нужно делать при появлении симптомов болезни.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Никто впрок не покупает лекарства. Одна упаковка 3000 рублей. Люди нужные лекарства не могут купить, их просто нет в наличии.
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  • Анонимно 17 ноя
    Я даже предлагаю отпускать жизненно необходимые лекарства по рецептам. Чтобы хроники не остались один на один с тяжелым заболеванием.
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