В Татарстане аптекам рекомендовали не продавать большое количество препаратов в одни руки

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

В Татарстане санитарно-эпидемиологическая комиссия при кабмине республики рекомендовала аптечным сетям отпускать препараты в количестве, достаточном для лечения обратившегося покупателя. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Это позволит обеспечить лекарствами людей, которые нуждаются в них в первую очередь. «Сегодня делается все, чтобы на фоне высокого спроса препараты были в аптечных сетях. Одна из таких мер — данная рекомендация», — объяснила она.

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

Ситуация с лекарственным обеспечением в больницах — стабильная. Все необходимые препараты есть в медучреждениях в достаточном количестве.

В начале ноября в Минздраве Татарстана сообщили об ажиотажном спросе на лекарства. Многие стали закупаться препаратами впрок. Специалисты ведомства отметили, что в этом нет необходимости, и призвали не заниматься самолечением. В казанском Кремле также посоветовали татарстанцам соблюдать только предписания врачей и дали подробную инструкцию, что нужно делать при появлении симптомов болезни.

