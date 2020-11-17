В России не будут вводить меры поддержки для артистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают введение мер поддержки для артистов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, теле- и киносъемки не останавливаются, телевидение и театры функционируют.

Ранее певец Валерий Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних шоу из-за того, что отрасль «забросили» в период кризиса. С ним многие не согласились, в том числе солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Он и его группа уже снялись в одном новогоднем шоу и не собираются отказываться от других предложений.