Главное о коронавирусе в пятницу 13 ноября: антирекорд в Татарстане, тесты на COVID-19 Илона Маска
Максимальный суточный прирост COVID-19 с конца весны
За последние сутки в Татарстане подтвердились 67 новых случаев коронавируса. Их них два — завозные, остальные — контактные. Шесть человек госпитализированы, 61 получает лечение на дому.
Таким образом, на утро 13 ноября в республике выявили уже 9 111 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели в республике за весь период 8 028 человек, в том числе 49 за минувшие сутки. Умерли 119 пациентов.
- За последние сутки в Татарстане официально зарегистрировано максимальное с конца мая количество новых случаев коронавируса — 67. Темп прироста за месяц составляет 0,7%.
- В Роспотребнадзоре Татарстана сообщили, что пока не планируют ограничивать проведение новогодних корпоративов и елок. Окончательное решение будут принимать после 10 декабря.
- В Набережных Челнах в «ковидном» госпитале для ветеранов войн развернули 100 коек для заболевших коронавирусом. В медучреждении находятся 10 аппаратов ИВЛ. В сутки там расходуется одна тонна кислорода.
- В Татарстане летом выявили 49 случаев завозных случаев с курортов. Из них один — ребенок, остальные взрослые. Всего с марта в РТ выявлено 434 завозных случаев COVID-19 (5% от общего числа заболевших).
- Замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что ведомство не нашло следов COVID-19 в пробах сточной воды и смывов, из которых 270 — медицинская инфраструктура, 210 проб из транспорта.
- Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев сообщил, что все вузы города продолжают работу в очном режиме: ни один вуз не перевел студентов на дистант из-за распространения коронавируса.
- На сегодняшний день в Казани на «разобщение» отправлены пять школьных классов, однако перевод детей на дистанционное обучение Роспотребнадзор по РТ не планирует.
- В Татарстане не планируют расширять ограничительные меры для бизнеса. Принятые властями республики меры оцениваются как достаточные.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в республике не наблюдается значительного роста тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Налоговые каникулы продлевают еще на три месяца
За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса, выздоровели 18 735 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 880 551 человека, а выздоровевших — до 1 406 903 человек.
Зафиксировано 411 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 32 443 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 67,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 636 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 447 509 человек.
- Минздрав РФ рекомендовал регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса, а для заболевших обеспечить медпомощь на дому с помощью телемедицинских технологий.
- По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, темпы распространения COVID-19 в России снизятся при появлении коллективного иммунитета у трети населения.
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса.
- Врач Дмитрий Комаровский заявил, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов.
- Правительство РФ продлило на три месяца «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в период пандемии коронавируса.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что из-за коронавируса большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате: в мероприятие включат элементы прямой линии.
- Премия журнала GQ «Человек года» присуждена врачам: «За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия».
- Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко сообщил, что наибольшую опасность в качестве распространителей COVID-19 представляют уже переболевшие люди, которые не носят защитную маску.
- Российских военнослужащих отряда радиохимической и биологической защиты за борьбу с коронавирусом наградили ведомственными медалями минобороны Абхазии: «За успешное проведение комплекса мероприятий по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики».
- В ВОЗ российскую вакцину от коронавируса центра Гамалеи «Спутник V» могут внести в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования при условии ее соответствия необходимым критериям.
- Депутат Госдумы Николой Говорин поддержал идею отмены всех массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, это оправданная мера.
Вакцины должны стать мировым достоянием
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 52 736 076 человек, умерли 1 293 192 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 554 801). На второй строчке — Индия (8 728 795), на третьей — Бразилия (5 781 582). Франция на четвертом месте (1 915 282), на пятом — Россия (1 843 678).
Больше всего смертей зафиксировано в США (242 430). За ними следуют Бразилия (164 281), Индия (128 668), Мексика (97 056) и Великобритания (51 020).
- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцины и другие препараты от коронавируса должны стать мировым достоянием. В связи с этим он отметил необходимость их равного распределения между государствами.
- Илон Маск сдал за один день четыре теста на COVID-19. Два подтвердили наличие коронавируса, два других показали отрицательный результат. «Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра», — отметил он.
- В ВОЗ призвали следовать распорядку дня, чтобы побороть страх перед коронавирусом и беспокойство.
- По словам президента Бразилии, предполагаемое самоубийство добровольца, испытавшего китайскую вакцину от COVID-19, могло стать «побочным эффектом вакцины».
- В Австралии сообщили, что их вакцина V451 от коронавируса, производимая на базе университета Квинсленда, может стать доступна уже в июле 2021 года. Планируется выпустить 51 млн доз.
- Во Франции после 1 декабря к рождественским праздникам планируют ввести первые смягчения карантинного режима. По большей части они затронут работу магазинов.
- Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший COVID-19, сообщил, что чувствует себя достаточно хорошо. Он продолжает работать в больнице, где проходит лечение.
- В США зафиксировали новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом — 150 526 случаев. Рекордный прирост зарегистрирован и в Великобритании, где за сутки выявили 33 470 случаев.
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