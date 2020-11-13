Главное о коронавирусе в пятницу 13 ноября: антирекорд в Татарстане, тесты на COVID-19 Илона Маска

Фото: Ринат Назметдинов

Максимальный суточный прирост COVID-19 с конца весны

За последние сутки в Татарстане подтвердились 67 новых случаев коронавируса. Их них два — завозные, остальные — контактные. Шесть человек госпитализированы, 61 получает лечение на дому.



Таким образом, на утро 13 ноября в республике выявили уже 9 111 случаев заражения COVID-19.



Выздоровели в республике за весь период 8 028 человек, в том числе 49 за минувшие сутки. Умерли 119 пациентов.



За последние сутки в Татарстане официально зарегистрировано максимальное с конца мая количество новых случаев коронавируса — 67. Темп прироста за месяц составляет 0,7%.

В Роспотребнадзоре Татарстана сообщили, что пока не планируют ограничивать проведение новогодних корпоративов и елок. Окончательное решение будут принимать после 10 декабря.



В Набережных Челнах в «ковидном» госпитале для ветеранов войн развернули 100 коек для заболевших коронавирусом. В медучреждении находятся 10 аппаратов ИВЛ. В сутки там расходуется одна тонна кислорода.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане летом выявили 49 случаев завозных случаев с курортов. Из них один — ребенок, остальные взрослые. Всего с марта в РТ выявлено 434 завозных случаев COVID-19 (5% от общего числа заболевших).



Замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что ведомство не нашло следов COVID-19 в пробах сточной воды и смывов, из которых 270 — медицинская инфраструктура, 210 проб из транспорта.



Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев сообщил, что все вузы города продолжают работу в очном режиме: ни один вуз не перевел студентов на дистант из-за распространения коронавируса.



На сегодняшний день в Казани на «разобщение» отправлены пять школьных классов, однако перевод детей на дистанционное обучение Роспотребнадзор по РТ не планирует.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане не планируют расширять ограничительные меры для бизнеса. Принятые властями республики меры оцениваются как достаточные.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в республике не наблюдается значительного роста тяжелых случаев заболевания коронавирусом.



Налоговые каникулы продлевают еще на три месяца

За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса, выздоровели 18 735 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 880 551 человека, а выздоровевших — до 1 406 903 человек.



Зафиксировано 411 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 32 443 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 67,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 636 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 447 509 человек.



Минздрав РФ рекомендовал регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса, а для заболевших обеспечить медпомощь на дому с помощью телемедицинских технологий.



По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, темпы распространения COVID-19 в России снизятся при появлении коллективного иммунитета у трети населения.



Фото: Илья Репин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса.



Врач Дмитрий Комаровский заявил, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов.



Правительство РФ продлило на три месяца «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в период пандемии коронавируса.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что из-за коронавируса большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате: в мероприятие включат элементы прямой линии.

Премия журнала GQ «Человек года» присуждена врачам: «За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия».

Фото: gq.ru

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко сообщил, что наибольшую опасность в качестве распространителей COVID-19 представляют уже переболевшие люди, которые не носят защитную маску.

Российских военнослужащих отряда радиохимической и биологической защиты за борьбу с коронавирусом наградили ведомственными медалями минобороны Абхазии: «За успешное проведение комплекса мероприятий по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики».

В ВОЗ российскую вакцину от коронавируса центра Гамалеи «Спутник V» могут внести в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования при условии ее соответствия необходимым критериям.

Депутат Госдумы Николой Говорин поддержал идею отмены всех массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, это оправданная мера.

Фото: kalita-tour.ru

Вакцины должны стать мировым достоянием

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 52 736 076 человек, умерли 1 293 192 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 554 801). На второй строчке — Индия (8 728 795), на третьей — Бразилия (5 781 582). Франция на четвертом месте (1 915 282), на пятом — Россия (1 843 678).



Больше всего смертей зафиксировано в США (242 430). За ними следуют Бразилия (164 281), Индия (128 668), Мексика (97 056) и Великобритания (51 020).

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцины и другие препараты от коронавируса должны стать мировым достоянием. В связи с этим он отметил необходимость их равного распределения между государствами.

Илон Маск сдал за один день четыре теста на COVID-19. Два подтвердили наличие коронавируса, два других показали отрицательный результат. «Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра», — отметил он.

Фото: АР/Fabian Sommer/dpa / m24.ru

В ВОЗ призвали следовать распорядку дня, чтобы побороть страх перед коронавирусом и беспокойство.

По словам президента Бразилии, предполагаемое самоубийство добровольца, испытавшего китайскую вакцину от COVID-19, могло стать «побочным эффектом вакцины».

В Австралии сообщили, что их вакцина V451 от коронавируса, производимая на базе университета Квинсленда, может стать доступна уже в июле 2021 года. Планируется выпустить 51 млн доз.

Во Франции после 1 декабря к рождественским праздникам планируют ввести первые смягчения карантинного режима. По большей части они затронут работу магазинов.

Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший COVID-19, сообщил, что чувствует себя достаточно хорошо. Он продолжает работать в больнице, где проходит лечение.

Фото: runews24.ru

В США зафиксировали новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом — 150 526 случаев. Рекордный прирост зарегистрирован и в Великобритании, где за сутки выявили 33 470 случаев.

Татьяна Демина