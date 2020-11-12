Ни один вуз Челнов не перевел студентов на дистанционное обучение

В Набережных Челнах ни один вуз не перевел студентов на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказал главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

Каждое учебное заведение принимает решение, исходя из объективной ситуации, уровня заболеваемости среди профессорско-преподавательского состава и студентов. Решение о переходе на дистанционный формат может быть принято как по учебному заведению в целом, так и по его структурным подразделениям, лабораторным корпусам, инженерным центрам, отдельным зданиям, передают его слова «Челнинские известия».

Фото: nabchelny.ru

Бариев добавил, что решение о проведении Нового года власти примут в начале декабря.

Вчера Минобрнауки России объявило о переходе подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение.

