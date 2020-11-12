Песков анонсировал необычный формат большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что большая пресс-конференция главы государства состоится, но из-за коронавируса она пройдет в необычном формате.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля подтвердил намерение включить в традиционное мероприятие элементы прямой линии: «Действительно, будет так».

Фото: kremlin.ru

Песков пообещал подробнее рассказать о формате пресс-конференции позже.

«Мы его прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства», — передает его слова ТАСС.

Судя по словам пресс-секретаря президента, в «определенных местах» журналисты соберутся очно. Также Песков отметил, что планы корректируются ежедневно из-за эпидемиологической обстановки.

Напомним, в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина состоялась 19 декабря. Она стала рекордной по количеству допущенных репортеров — были аккредитованы 1 895 представителей СМИ.

