В России на 3 месяца продлевают «налоговые каникулы» для пострадавших от коронавируса предприятий
Правительство РФ продлевает на три месяца «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.
«Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца», — говорится в сообщении.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что мера принята по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Напомним, что в конце октября Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса.
В мае Кабмин расширил список наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса предприятий: в него вошли производство изделий народных художественных промыслов и торговля через автоматы.
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