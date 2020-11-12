В России на 3 месяца продлевают «налоговые каникулы» для пострадавших от коронавируса предприятий

Правительство РФ продлевает на три месяца «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

«Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца», — говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что мера принята по инициативе президента РФ Владимира Путина.



Напомним, что в конце октября Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса.



Фото: realnoevremya.ru

В мае Кабмин расширил список наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса предприятий: в него вошли производство изделий народных художественных промыслов и торговля через автоматы.

