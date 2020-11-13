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Врач объяснил, в какой период больной COVID-19 наиболее заразен

04:23, 13.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач объяснил, в какой период больной COVID-19 наиболее заразен
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов, рассказал врач Дмитрий Комаровский.

«После того как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду», — заявил он в своем видео на YouTube.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее специалист КФУ объяснила поведение людей, которые оказываются носить маски в общественных местах. По ее словам, пока нет 100%-ных доказательств эффективности масок, не все люди будут мириться с неудобствами их ношения.

ОбществоМедицина
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