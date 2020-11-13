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В Татарстане не наблюдается значительного роста тяжелых случаев COVID-19

09:55, 13.11.2020
В Татарстане не наблюдается значительного роста тяжелых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане не наблюдается значительного роста тяжелых случаев заболевания коронавирусом, сообщил сегодня заместитель замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков

«С точки зрения тяжести состояния примерно та же ситуация, что и летом», — сказал он.

По данным Роспотребнадзора Татарстана 14% заразившихся имеют бессимптомную форму заболевания, у 18% развивается пневмония, у 69% заболевших — ОРВИ. Тяжелые случаи составляют 4,2%.

Общество Татарстан
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