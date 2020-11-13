В Татарстане не наблюдается значительного роста тяжелых случаев COVID-19

В Татарстане не наблюдается значительного роста тяжелых случаев заболевания коронавирусом, сообщил сегодня заместитель замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков



«С точки зрения тяжести состояния примерно та же ситуация, что и летом», — сказал он.

По данным Роспотребнадзора Татарстана 14% заразившихся имеют бессимптомную форму заболевания, у 18% развивается пневмония, у 69% заболевших — ОРВИ. Тяжелые случаи составляют 4,2%.

