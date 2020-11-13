В Татарстане зарегистрировано 49 завозных случаев коронавируса с курортов

В Татарстане зарегистрировано 49 завозных случаев коронавируса с курортов. Из них один — ребенок, остальные взрослые, рассказала заместитель руководителя татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



Из Турции зарегистрирован 21 случай заболевания (20 взрослых, 1 ребенок).

Всего с марта в Татарстане выявлено 434 завозных случаев коронавирусной инфекции — это 5% от всех заболевших. В их число входят заболевания, привезенные из других регионов РФ. В основном заболевают по приезду из Москвы — 162 случая. Из Краснодара — 22 случая.

