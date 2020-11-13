В Татарстане зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса — это максимум с конца мая

За истекшие сутки в Татарстане зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса — это максимум с конца мая. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Всего в Татарстане количество зарегистрированных случаев 9 111. Темп прироста за месяц составляет 0,7% и недельный — тоже 0,7.



«Рост сохраняется, он не интенсивный, но он есть. По сравнению с октябрем имеется прирост случаев в 1,7 раза» — рассказала Авдонина.

За сутки выздоровели 19 человек, за весь период пандемии — 7 998, добавил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

