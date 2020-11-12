В Татарстане не планируют расширять ограничительные меры для бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

На очередном заседании оперативного штаба его представители оценили принятые меры как достаточные и не планируют расширять ограничительные меры, об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она обратила внимание, что глава Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу не оставлять без внимания представителей бизнеса и проводит встречи с предпринимателями регулярно.

Фото: realnoevremya.ru

Любое принятие решения будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации, напомнила в очередной раз Галимова. По ее словам, решения не принимаются с прогнозом, что будет через месяц. Их принимают коллективно, с участием большого количества специалистов в области эпидемиологии, а также Минздрава.

Ранее вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева подчеркнула, что ситуация с коронавирусом по-прежнему остается очень напряженной. По ее словам, дальнейшее развитие событий зависит от самих предпринимателей.

