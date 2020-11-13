Роспотребнадзор назвал условие снижения темпов распространения COVID-19

Роспотребнадзор назвал условие снижения темпов распространения коронавируса среди россиян. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, темпы распространения инфекции снизятся при появлении коллективного иммунитета у трети населения.

Он также добавил, что на циркуляцию вируса окажет влияние поствакцинальный иммунитет.

Спикер отметил, что развитие эпидемической ситуации зависит от разных факторов. На социальные мы можем влиять, но, например, на погодные — нет, цитирует его ТАСС.



Ранее врач объяснил, в какой период больной COVID-19 наиболее заразен.

