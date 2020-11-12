В «ковидном» госпитале в Челнах за сутки расходуется до тонны кислорода

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах в «ковидном» госпитале для ветеранов войн развернули 100 коек для больных COVID-19.

В медучреждении есть 10 аппаратов ИВЛ, в сутки здесь расходуется 1 тонна кислорода. Госпиталь оснащен кислородными точками в количестве 100 единиц. Медики находятся в «красной зоне» по восемь часов.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин, архивное фото

За период пандемии в челнинском госпитале для ветеранов войн выздоровели и выписались около 1 тыс. пациентов, рассказала главный врач госпиталя Резеда Мавзютова на пресс-конференции в мэрии города.

Сейчас в Набережных Челнах зарегистрировано 946 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией 16 октября.