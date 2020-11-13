За сутки от обучения отстранены 103 ребенка с симптомами ОРВИ

За сутки от обучения отстранены 103 ребенка с симптомами ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



С начала учебного года с симптомами респираторного заболевания в школу не пустили 7 179 детей.

Сегодня на разобщении пять классов, — «это только город Казань». Однако перевод детей на дистанционное обучение Роспотребнадзор не планирует.



«Мы не видим необходимости в переводе детей на дистант, по детям пока ситуация спокойная. [...] Здесь лучше действовать точечно и разобщать коллективы», — считает Авдонина.