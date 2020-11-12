Минздрав России рекомендовал регионам организовать центры диагностики COVID-19

Минздрав России рекомендовал регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Также в ведомстве выступили с рекомендацией организовать для заболевших COVID-19 медпомощь на дому с помощью телемедицинских технологий.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня правительство РФ поручило главам регионов до следующего понедельника, 16 ноября, отчитаться об обеспечении больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, лекарствами, СИЗами и средствами диагностики инфекции.

